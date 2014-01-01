Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K138 Наименование Кольца поршневые компрессора D=90.00mm, STD (2.50x2.50x4.00mm), 0640450020, 32K138

Кольца поршневые компрессора D=90.00mm STD (2.50x2.50x4.00mm) 0640450020 32K138 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K138 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.