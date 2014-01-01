Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K1045 Наименование Поршнекомплект компрессора D=85.50mm, 2-рем. (2.00x2.00x4.00mm), 020024, 32K1045

Поршнекомплект компрессора D=85.50mm 2-рем. (2.00x2.00x4.00mm) 020024 32K1045 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K1045 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.