Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K0755 Наименование Поршнекомплект компрессора D=75.50mm, 2-рем. (2.38x2.38x3.94mm), 020013, 32K0755

Поршнекомплект компрессора D=75.50mm 2-рем. (2.38x2.38x3.94mm) 020013 32K0755 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K0755 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.