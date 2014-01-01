Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K016 Наименование Поршнекомплект компрессора D=70.64mm (2.78'), STD (6x3/32', 4x1/8'), 020000, 32K016

Поршнекомплект компрессора D=70.64mm (2.78') STD (6x3/32' 4x1/8') 020000 32K016 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K016 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.