Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 32K007 Наименование Поршнекомплект компрессора D=100.00mm, STD (2.5x2.5x3.00mm), 020143, 32K007

Поршнекомплект компрессора D=100.00mm STD (2.5x2.5x3.00mm) 020143 32K007 Производитель: VERYTEX. Номер: 32K007 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.