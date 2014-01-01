Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 14K165 Наименование РМК компрессора Knorr плита ГБЦ с клапанами, A66RK020V1, 14K165

Ремкомплект компрессора Кнорр плита ГБЦ с клапанами A66RK020V1 14K165 Производитель: VERYTEX. Номер: 14K165 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.