Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 14K138 Наименование РМК компрессора MB плита ГБЦ с клапанами, A67RK096V, 14K138

Ремкомплект компрессора Мерседес плита ГБЦ с клапанами A67RK096V 14K138 Производитель: VERYTEX. Номер: 14K138 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.