Производитель / Поставщик VERYTEX № Производителя 11K198 Наименование РМК компрессора Knorr клапана ESS, 11K198

Ремкомплект компрессора Кнорр клапана ESS 11K198 Производитель: VERYTEX. Номер: 11K198 Номера аналогов: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.