Производитель / Поставщик VDO № Производителя 217120002510 Наименование Датчик скорости КПП

Запчасть датчик скорости КПП представлена по производителю VDO с артикулом 2171.20002510. У данной детали есть аналоги с номерами: 217120002510, 217120002510. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости КПП на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя VDO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.