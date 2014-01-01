Производитель / Поставщик VDO № Производителя 217120002310 Наименование Датчик скорости (с шайбой) VDO

Запчасть датчик скорости (с шайбой) VDO представлена по производителю VDO с артикулом 2171.20002310. У данной детали есть аналоги с номерами: 217120002310, 217120002310. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости (с шайбой) VDO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VDO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.