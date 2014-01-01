|Производитель / Поставщик
|VDO
|№ Производителя
|215950004202
|Наименование
|Датчик спидометра Аллисон (4 контакта плоские)
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