Производитель / Поставщик VDO № Производителя 215920102501 Наименование Датчик спидометра ЯМЗ ЛиАЗ-6213

Запчасть датчик спидометра ЯМЗ ЛиАЗ-6213 представлена по производителю SIEMENS с артикулом 2159.20102501. У данной детали есть аналоги с номерами: 215920102501, 215920102501. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик спидометра ЯМЗ ЛиАЗ-6213 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SIEMENS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.