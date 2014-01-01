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Фаркоп VBG 5190D артикул 09127500 VBG в Алматы

Фаркоп VBG 5190D
Производитель / Поставщик VBG
№ Производителя 09127500
Наименование Фаркоп VBG 5190D
Если вы хотите купить фаркоп VBG 5190D, просто позвоните нам! Диаметр пальца: Ø=50мм. Тяговое усилие: D=190kN. Отверстия под болты: 160х100мм. Это неповоротное тягово-сцепное устройство с диаметром пальца 50 мм. Предназначено для сцепки с обычным прицепом с поворотным дышлом. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VBG с артикулом 09-127500. У данной детали есть аналоги с номерами: Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя VBG.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фаркоп VBG 5190D производителя VBG с артикулом 09127500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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