Производитель / Поставщик VBG № Производителя 09127500 Наименование Фаркоп VBG 5190D

Если вы хотите купить фаркоп VBG 5190D, просто позвоните нам! Диаметр пальца: Ø=50мм. Тяговое усилие: D=190kN. Отверстия под болты: 160х100мм. Это неповоротное тягово-сцепное устройство с диаметром пальца 50 мм. Предназначено для сцепки с обычным прицепом с поворотным дышлом. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VBG с артикулом 09-127500. У данной детали есть аналоги с номерами: Сцепные, седельные устройства и запчасти для них в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепные, седельные устройства и запчасти для них с гарантией от производителя VBG.