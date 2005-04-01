menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Клапанная форсунка артикул 348001 VALEO в Алматы

348001 VALEO Клапанная форсунка
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 348001
Наименование Клапанная форсунка
Вид топлива бензин
Число отверстий 1
Количество втычных контактов 2
Короткая конструкция
Длина [мм] 59,6
Давление [бар] 3,5
Сопротивление [Ом] 12,25
Вес [кг] 0,035

С этим товаром покупают...

RENAULT 150003395R

POMPE HUILE MOTEUR

BOSCH 1280210810

Кольцо уплотнительное форсунки

RENAULT 7701478505

Шестерня привода распределительного вала

BOSCH 1280210796

Кольцо уплотнительное форсунки

ERT 410038

Комплект направляющей гильзы
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 2005.04 - Выпускается

Если хотите купить Клапанная форсунка VALEO с артикулом 348001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0