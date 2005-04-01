|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|348001
|Наименование
|Клапанная форсунка
|Вид топлива
|бензин
|Число отверстий
|1
|Количество втычных контактов
|2
|Короткая конструкция
|Длина [мм]
|59,6
|Давление [бар]
|3,5
|Сопротивление [Ом]
|12,25
|Вес [кг]
|0,035
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4
2005.04 - Выпускается
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