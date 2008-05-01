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Тормозной диск артикул 297802 VALEO в Алматы

297802 VALEO Тормозной диск
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 297802
Наименование Тормозной диск
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска полный
Наружный диаметр [мм] 258,8
Толщина тормозного диска (мм) 12
Диаметр центрирования [мм] 61
Высота [мм] 41
Минимальная толщина [мм] 10,6
Число отверстий в диске колеса 4
Количество крепежных отверстий 2
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 4,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) 2008.05 - 2014.09

Если хотите купить Тормозной диск VALEO с артикулом 297802 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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