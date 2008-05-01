|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|297802
|Наименование
|Тормозной диск
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|полный
|Наружный диаметр [мм]
|258,8
|Толщина тормозного диска (мм)
|12
|Диаметр центрирования [мм]
|61
|Высота [мм]
|41
|Минимальная толщина [мм]
|10,6
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Количество крепежных отверстий
|2
|проверочное значение
|ECE-R90
|Вес [кг]
|4,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.4
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 (CN0D)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0E)
2008.05 - 2014.09
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