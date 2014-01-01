|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|297781
|Наименование
|Диск тормозной ВАЗ-2110 вентилируемый 1шт. VALEO
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|238,7
|Толщина тормозного диска (мм)
|19,7
|Диаметр центрирования [мм]
|58,5
|Высота [мм]
|42,3
|Минимальная толщина [мм]
|18,5
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Количество крепежных отверстий
|2
|проверочное значение
|ECE-R90
|Вес [кг]
|4,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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