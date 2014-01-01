Наружный диаметр [мм] 238,7 Толщина тормозного диска (мм) 19,7 Диаметр центрирования [мм] 58,5 Высота [мм] 42,3 Минимальная толщина [мм] 18,5 Число отверстий в диске колеса 4 Количество крепежных отверстий 2 проверочное значение ECE-R90 Вес [кг] 4,2

Запчасть диск тормозной ВАЗ-2110 вентилируемый 1шт. Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 297781. У данной детали есть аналоги с номерами: 297781 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной ВАЗ-2110 вентилируемый 1шт. Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.