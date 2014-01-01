|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|297595
|Наименование
|Тормозной диск
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|294
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Диаметр центрирования [мм]
|94
|Высота [мм]
|46,3
|Минимальная толщина [мм]
|26,4
|Число отверстий в диске колеса
|6
|Количество крепежных отверстий
|2
|проверочное значение
|ECE-R90
|Вес [кг]
|7,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Тормозной диск VALEO с артикулом 297595 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита