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Тормозной диск артикул 297595 VALEO в Алматы

297595 VALEO Тормозной диск
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 297595
Наименование Тормозной диск
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Наружный диаметр [мм] 294
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 94
Высота [мм] 46,3
Минимальная толщина [мм] 26,4
Число отверстий в диске колеса 6
Количество крепежных отверстий 2
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 7,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск VALEO с артикулом 297595 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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