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Тормозной диск артикул 297456 VALEO в Алматы

297456 VALEO Тормозной диск
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 297456
Наименование Тормозной диск
Сторона установки Задний мост
Тип тормозного диска полный
Наружный диаметр [мм] 262
Толщина тормозного диска (мм) 10
Диаметр центрирования [мм] 62,5
Высота [мм] 43,9
Минимальная толщина [мм] 8,4
Число отверстий в диске колеса 4
Количество крепежных отверстий 1
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с интегрированным колесным подшипником
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 4,1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск VALEO с артикулом 297456 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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