Наружный диаметр [мм] 256 Толщина тормозного диска (мм) 22 Диаметр центрирования [мм] 62,2 Высота [мм] 43,8 Минимальная толщина [мм] 20 Число отверстий в диске колеса 4 Количество крепежных отверстий 2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с интегрированным колесным подшипником проверочное значение ECE-R90 Вес [кг] 4,9

Запчасть диск тормозной Хендай/KIA передний 51712-0U000 представлена по производителю VALEO с артикулом 297455. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной Хендай/KIA передний 51712-0U000, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.