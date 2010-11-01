|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|297455
|Наименование
|Диск тормозной Hyundai/KIA передний 51712-0U000
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|256
|Толщина тормозного диска (мм)
|22
|Диаметр центрирования [мм]
|62,2
|Высота [мм]
|43,8
|Минимальная толщина [мм]
|20
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Количество крепежных отверстий
|2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с интегрированным колесным подшипником
|проверочное значение
|ECE-R90
|Вес [кг]
|4,9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.4
2010.11 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.6
2010.11 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV (RB)
1.6 CVVT
2010.11 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.4
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6
2010.11 - 2013.12
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6 CRDI
2010.11 - 2013.12
KIA
RIO III (UB)
1.6 CVVT
2011.09 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.4 CVVT
2011.10 - 2017.12
KIA
RIO III седан (UB)
1.6 CVVT
2011.10 - 2017.12
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