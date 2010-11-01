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Диск тормозной Hyundai/KIA передний 51712-0U000 артикул 297455 VALEO в Алматы

297455 VALEO Диск тормозной Hyundai/KIA передний 51712-0U000
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 297455
Наименование Диск тормозной Hyundai/KIA передний 51712-0U000
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Наружный диаметр [мм] 256
Толщина тормозного диска (мм) 22
Диаметр центрирования [мм] 62,2
Высота [мм] 43,8
Минимальная толщина [мм] 20
Число отверстий в диске колеса 4
Количество крепежных отверстий 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с интегрированным колесным подшипником
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 4,9
Запчасть диск тормозной Хендай/KIA передний 51712-0U000 представлена по производителю VALEO с артикулом 297455. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной Хендай/KIA передний 51712-0U000, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.4 2010.11 - Выпускается
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 2010.11 - Выпускается
HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CVVT 2010.11 - Выпускается
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.4 2010.11 - 2013.12
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 CRDI 2010.11 - 2013.12
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KIA RIO III седан (UB) 1.6 CVVT 2011.10 - 2017.12

Если хотите купить Диск тормозной Hyundai/KIA передний 51712-0U000 VALEO с артикулом 297455 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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