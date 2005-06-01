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VL297208_диск тормозной передний!\ Renault Clio/Megane/R19 1.4-1.9TDi 90> артикул 297208 VALEO в Алматы

297208 VALEO VL297208_диск тормозной передний!\ Renault Clio/Megane/R19 1.4-1.9TDi 90>
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 297208
Наименование VL297208_диск тормозной передний!\ Renault Clio/Megane/R19 1.4-1.9TDi 90>
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Наружный диаметр [мм] 258,5
Толщина тормозного диска (мм) 20,6
Диаметр центрирования [мм] 61
Высота [мм] 41
Минимальная толщина [мм] 17,7
Число отверстий в диске колеса 4
Количество крепежных отверстий 2
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 5,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) 1.2 16V 2005.08 - 2009.10
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) 1.5 dCi 2005.08 - 2009.10
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 2005.06 - 2010.12
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 2005.06 - 2010.12
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 (BS0H, BS0F) 2009.02 - Выпускается
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.5 dCi 2008.09 - 2014.06
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.6 16V 2008.09 - 2014.06
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M) 2008.09 - 2014.06
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0B) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100 (CN0P) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) 2008.05 - 2014.09

Если хотите купить VL297208_диск тормозной передний!\ Renault Clio/Megane/R19 1.4-1.9TDi 90> VALEO с артикулом 297208 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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