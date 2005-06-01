|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|297208
|Наименование
|VL297208_диск тормозной передний!\ Renault Clio/Megane/R19 1.4-1.9TDi 90>
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|258,5
|Толщина тормозного диска (мм)
|20,6
|Диаметр центрирования [мм]
|61
|Высота [мм]
|41
|Минимальная толщина [мм]
|17,7
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Количество крепежных отверстий
|2
|проверочное значение
|ECE-R90
|Вес [кг]
|5,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
1.2 16V
2005.08 - 2009.10
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
1.5 dCi
2005.08 - 2009.10
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N)
2005.06 - 2010.12
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_)
1.5 dCi (B/CB3M)
2005.06 - 2010.12
RENAULT
CLIO SYMBOL I (LB_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi (FC1E)
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi (FC1G)
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.6 16V bivalent
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.6 16V bivalent
2005.06 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.5 dCi
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.4
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6 (BS0H, BS0F)
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.5 dCi
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.6 16V
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M)
2008.09 - 2014.06
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 16V (CN04, CN0B)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 TCe 100 (CN0P)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 Turbo (CN0C, CN0F)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 75
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 90
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0U)
2008.05 - 2014.09
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