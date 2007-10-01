|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|297192
|Наименование
|Тормозной диск
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|280
|Толщина тормозного диска (мм)
|24
|Диаметр центрирования [мм]
|68
|Высота [мм]
|44
|Минимальная толщина [мм]
|21,8
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|2
|проверочное значение
|ECE-R90
|Вес [кг]
|7,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.5 dCi 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.5 dCi 4x4 (HSMD)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
2.0
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
2.0 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
2.0 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30A)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30B)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.5 dCi (L30S)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.6 16V (L301, L30P, L30R)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
2.0 16V
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
Z.E.
2012.02 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 16V (JZ0U)
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 E85
2010.11 - Выпускается
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
1.6 16V (KT0D)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
1.5 dCi
2008.09 - 2015.12
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.2 TCe (EZ16)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.4 TCe (EZ0F, EZ1V)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.6 dCi (EZ00)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.9 dCi (EZ0J, EZ1S)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.2 TCe (KZ16, KZ28)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.2 TCe (KZ2B, KZ11)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.4 TCe (KZ0F, KZ1V)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,...
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 16V (KZ0H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 BiFuel (KZ03)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
2.0 CVT (KZ0G, KZ1P)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.2 TCe (DZ16, DZ28)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.2 TCe (DZ2B, DZ11)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.4 TCe (DZ0F, DZ1V)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0A)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0B)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.5 dCi (DZ0C, DZ1A)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V (DZ0H)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 CVT (DZ0G, DZ1E)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
2.0 TCe (DZ1N)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.2 TCe (BZ16, BZ28)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.2 TCe (BZ2B, BZ11)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.4 TCe (BZ0F, BZ1V)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi (BZ0C)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V (BZ0H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V (BZ1B, BZ1H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V Hi-Flex (BZ03)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
2.0 CVT (BZ0G, BZ1P)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.2 TCe 100
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.2 TCe 130 (K9MR)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.3 TCe 115 (K9N9)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.3 TCe 140 (K9NB)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.5 Blue dCi 115 (K9A6)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.5 Blue dCi 95 (K9A2)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.5 dCi 110
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
1.5 dCi 90
2016.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV седан
1.5 Blue dCi 115 (LVA6)
2018.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.2 TCe 100 (B9MS)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.2 TCe 130 (B9MR)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.3 TCe 115 (B9N9)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.3 TCe 140 (B9NB)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.5 Blue dCi 115 (B9A6)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.5 Blue dCi 95 (B9A2)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.5 dCi 110 (B9A3)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_)
1.5 dCi 90 (B9A1)
2015.11 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi (JZ02, JZ0R)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 16V Bifuel
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 16V (JZ0U, JZ1B)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y)
2009.04 - Выпускается
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