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Тормозной диск артикул 297192 VALEO в Алматы

297192 VALEO Тормозной диск
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 297192
Наименование Тормозной диск
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Наружный диаметр [мм] 280
Толщина тормозного диска (мм) 24
Диаметр центрирования [мм] 68
Высота [мм] 44
Минимальная толщина [мм] 21,8
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 2
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 7,1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMD) 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) Z.E. 2012.02 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi 2010.11 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) 2010.11 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 2010.11 - Выпускается
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 1.5 dCi 2008.09 - 2015.12
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 dCi (EZ00) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ1N) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ0C) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 2016.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV седан 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) 2018.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) 2015.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) 2015.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) 2015.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) 2015.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) 2015.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) 2015.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) 2015.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) 2015.11 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) 2009.04 - Выпускается

Если хотите купить Тормозной диск VALEO с артикулом 297192 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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