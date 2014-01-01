Наружный диаметр [мм] 252,2 Толщина тормозного диска (мм) 10 Диаметр центрирования [мм] 68 Высота [мм] 65 Минимальная толщина [мм] 9 Число отверстий в диске колеса 4 Количество крепежных отверстий 2 Вес [кг] 4,3

Запчасть диск тормозной ВАЗ-2101-2107 1шт. Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 297171. У данной детали есть аналоги с номерами: 297171 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной ВАЗ-2101-2107 1шт. Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.