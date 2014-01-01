WVA номер 19940 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26802 Вес [кг] 9,85

Запчасть накладка тормозной колодки Вольво FH (410x200) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 (8шт.) Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219940. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка тормозной колодки Вольво FH (410x200) стандарт 112 отв. 6.35x15.9 L10 93685 (8шт.) Валео, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.