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Накладки тормозные Вольво ФШ 12 ФЛ 7 19090/19938 передние ширина 175 мм артикул 219938 VALEO в Алматы

219938 VALEO Накладки тормозные Вольво ФШ 12 ФЛ 7 19090/19938 передние ширина 175 мм
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219938
Наименование Накладки тормозные Вольво ФШ 12 ФЛ 7 19090/19938 передние ширина 175 мм
Ширина [мм] 175
Диаметр барабана [мм] 410
WVA номер 19938
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26799
Вес [кг] 7,6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные Вольво ФШ 12 ФЛ 7 19090/19938 передние ширина 175 мм VALEO с артикулом 219938 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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