|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219938
|Наименование
|Накладки тормозные Вольво ФШ 12 ФЛ 7 19090/19938 передние ширина 175 мм
|Ширина [мм]
|175
|Диаметр барабана [мм]
|410
|WVA номер
|19938
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226/26799
|Вес [кг]
|7,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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