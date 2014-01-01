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Накладки тормозные барабанные 19932 Scania (375x203)x8] 219932 артикул 219932 VALEO в Алматы

219932 VALEO Накладки тормозные барабанные 19932 Scania (375x203)x8] 219932
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219932
Наименование Накладки тормозные барабанные 19932 Scania (375x203)x8] 219932
Ширина [мм] 203
Диаметр барабана [мм] 413
WVA номер 19932
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26801
Вес [кг] 7,07
Запчасть накладки тормозные барабанные 19932 Скания (375x203)x8] 219932 представлена по производителю VALEO с артикулом 219932 . У данной детали есть аналоги с номерами: 219932 Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные барабанные 19932 Скания (375x203)x8] 219932 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные 19932 Scania (375x203)x8] 219932 VALEO с артикулом 219932 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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