WVA номер 19892, 19893 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26794 Вес [кг] 7,76

Запчасть комплект барабанных накладок 355x200; STD (80 отв.: 8x18 93252) представлена по производителю VALEO с артикулом 219892. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект барабанных накладок 355x200; STD (80 отв.: 8x18 93252), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.