|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219574
|Наименование
|Накладка тормозной колодки BPW (300х200) (стандарт, 8 отверстий) (8шт.) VALEO
|Ширина [мм]
|200
|Диаметр барабана [мм]
|300
|WVA номер
|19574
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226/26792
|Вес [кг]
|6,85
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Накладка тормозной колодки BPW (300х200) (стандарт, 8 отверстий) (8шт.) VALEO VALEO с артикулом 219574 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита