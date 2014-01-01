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Накладка тормозной колодки BPW (300х200) (стандарт, 8 отверстий) (8шт.) VALEO артикул 219574 VALEO в Алматы

219574 VALEO Накладка тормозной колодки BPW (300х200) (стандарт, 8 отверстий) (8шт.) VALEO
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219574
Наименование Накладка тормозной колодки BPW (300х200) (стандарт, 8 отверстий) (8шт.) VALEO
Ширина [мм] 200
Диаметр барабана [мм] 300
WVA номер 19574
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26792
Вес [кг] 6,85
Запчасть накладка тормозной колодки БПВ (300х200) (стандарт 8 отверстий) (8шт.) Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219574. У данной детали есть аналоги с номерами: 219574 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки БПВ (300х200) (стандарт 8 отверстий) (8шт.) Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладка тормозной колодки BPW (300х200) (стандарт, 8 отверстий) (8шт.) VALEO VALEO с артикулом 219574 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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