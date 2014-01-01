WVA номер 19574 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26792 Вес [кг] 6,85

Запчасть накладка тормозной колодки БПВ (300х200) (стандарт 8 отверстий) (8шт.) Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219574. У данной детали есть аналоги с номерами: 219574 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка тормозной колодки БПВ (300х200) (стандарт 8 отверстий) (8шт.) Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.