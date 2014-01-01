|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219557
|Наименование
|Комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 / 93281)
|Ширина [мм]
|200
|Диаметр барабана [мм]
|419
|WVA номер
|19557, 19606
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226/26801
|Вес [кг]
|7,48
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 / 93281) VALEO с артикулом 219557 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита