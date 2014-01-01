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Комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 / 93281) артикул 219557 VALEO в Алматы

219557 VALEO Комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 / 93281)
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219557
Наименование Комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 / 93281)
Ширина [мм] 200
Диаметр барабана [мм] 419
WVA номер 19557, 19606
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26801
Вес [кг] 7,48
Запчасть комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 93281) представлена по производителю VALEO с артикулом 219557. У данной детали есть аналоги с номерами: 219557 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 93281) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект барабанных накладок 419x203; STD (128 отв.: 5x15 / 93281) VALEO с артикулом 219557 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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