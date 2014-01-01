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Накладки тормозные барабанные STD 19496 410x223 заклепки 93059 MAN, MB 219488, Valeo артикул 219488 VALEO в Алматы

219488 VALEO Накладки тормозные барабанные STD 19496 410x223 заклепки 93059 MAN, MB 219488, Valeo
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219488
Наименование Накладки тормозные барабанные STD 19496 410x223 заклепки 93059 MAN, MB 219488, Valeo
Ширина [мм] 220
Диаметр барабана [мм] 410
WVA номер 19496, 19488
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226 / 26802
Вес [кг] 9,15
Запчасть накладки тормозные барабанные STD 19496 410x223 заклепки 93059 МАН Мерседес 219488 Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219488. У данной детали есть аналоги с номерами: 219488, 1949617000015608, 127095, 1948800, 1948800, 1948800WH, 1948801820. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки тормозные барабанные STD 19496 410x223 заклепки 93059 МАН Мерседес 219488 Валео, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные STD 19496 410x223 заклепки 93059 MAN, MB 219488, Valeo VALEO с артикулом 219488 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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