|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219488
|Наименование
|Накладки тормозные барабанные STD 19496 410x223 заклепки 93059 MAN, MB 219488, Valeo
|Ширина [мм]
|220
|Диаметр барабана [мм]
|410
|WVA номер
|19496, 19488
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226 / 26802
|Вес [кг]
|9,15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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