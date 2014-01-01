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Накладки тормозные барабанные STD 19495 410x183 заклепки 93059 MAN, MB 219487 VALEO артикул 219487 VALEO в Алматы

219487 VALEO Накладки тормозные барабанные STD 19495 410x183 заклепки 93059 MAN, MB 219487 VALEO
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219487
Наименование Накладки тормозные барабанные STD 19495 410x183 заклепки 93059 MAN, MB 219487 VALEO
Ширина [мм] 180
Диаметр барабана [мм] 410
WVA номер 19487, 19495
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26800
Вес [кг] 7,49
Запчасть накладки тормозные барабанные STD 19495 410x183 заклепки 93059 МАН Мерседес 219487 Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219487. У данной детали есть аналоги с номерами: 219487, 81502216098, 81502216114, 81502210854, 1949500, 030500904432, 127093. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные барабанные STD 19495 410x183 заклепки 93059 МАН Мерседес 219487 Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные STD 19495 410x183 заклепки 93059 MAN, MB 219487 VALEO VALEO с артикулом 219487 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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