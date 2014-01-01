WVA номер 19369, 19370 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26802 Вес [кг] 10,05

Если вы хотите купить накладки тормозные 19369 РОР (L10) TM 419х219, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VALEO с артикулом 219369. У данной детали есть аналоги с номерами: 08611300A, 08611310A, 08611320A, 127004, 127005, 19369, 193690010110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO.