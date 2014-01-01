|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219369
|Наименование
|Накладки тормозные 19369 ROR (L10) TM 419х219
|Ширина [мм]
|219
|Диаметр барабана [мм]
|419
|WVA номер
|19369, 19370
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226/26802
|Вес [кг]
|10,05
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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