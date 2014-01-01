WVA номер 19283, 19284 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26800 Вес [кг] 9,4

Запчасть накладки тормозные барабанные 19283 САФ 420x178; STD(64 отв.8x15) 219283 представлена по производителю VALEO с артикулом 219283. У данной детали есть аналоги с номерами: 219283, UNBL0044, 030502228030, 124527, 19283, 192830010210, 1928301250. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные барабанные 19283 САФ 420x178; STD(64 отв.8x15) 219283 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.