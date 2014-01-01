|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219283
|Наименование
|Накладки тормозные барабанные 19283 SAF 420x178; STD(64 отв.8x15) 219283
|Ширина [мм]
|180
|Диаметр барабана [мм]
|420
|WVA номер
|19283, 19284
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226/26800
|Вес [кг]
|9,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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