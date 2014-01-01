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Накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 / 93067); HOWO/STEYR 219246 VALEO артикул 219246 VALEO в Алматы

Накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 / 93067); HOWO/STEYR 219246 VALEO
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219246
Наименование Накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 / 93067); HOWO/STEYR 219246 VALEO
Ширина [мм] 185
Диаметр барабана [мм] 420
WVA номер 19246
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26800
Вес [кг] 7,47
Запчасть накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 93067); HOWO STEYR 219246 Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219246. У данной детали есть аналоги с номерами: 219246, 1924600, 192460012110, 1924600UND, 1924600WH, 1924605380, 1924615000015498. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 93067); HOWO STEYR 219246 Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 / 93067); HOWO/STEYR 219246 VALEO VALEO с артикулом 219246 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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