WVA номер 19246 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26800 Вес [кг] 7,47

Запчасть накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 93067); HOWO STEYR 219246 Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219246. У данной детали есть аналоги с номерами: 219246, 1924600, 192460012110, 1924600UND, 1924600WH, 1924605380, 1924615000015498. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 93067); HOWO STEYR 219246 Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.