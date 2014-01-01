|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219246
|Наименование
|Накладки тормозные барабанные 19246 420x185; STD (64 отв.: 10x18 / 93067); HOWO/STEYR 219246 VALEO
|Ширина [мм]
|185
|Диаметр барабана [мм]
|420
|WVA номер
|19246
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226/26800
|Вес [кг]
|7,47
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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