WVA номер 19036, 19037 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26800 Вес [кг] 8,5

Запчасть накладки тормозные барабанные 19036 для осей РОР размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 L10 93685 представлена по производителю VALEO с артикулом 219036. Применяется на ROR, РОР, Меритор, Meritor. У данной детали есть аналоги с номерами: 127000, 190360010110, 190360010200, 190360010210, 1903601232, 1903603700, 1903603700. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки тормозные барабанные 19036 для осей РОР размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 L10 93685, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.