|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|219036
|Наименование
|Накладки тормозные барабанные 19036 для осей ROR размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 - L10 93685
|Ширина [мм]
|178
|Диаметр барабана [мм]
|419
|WVA номер
|19036, 19037
|выполняет нормы ЕЭК
|90R-02B01226/26800
|Вес [кг]
|8,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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