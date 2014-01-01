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Накладки тормозные барабанные 19036 для осей ROR размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 - L10 93685 артикул 219036 VALEO в Алматы

219036 VALEO Накладки тормозные барабанные 19036 для осей ROR размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 - L10 93685
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 219036
Наименование Накладки тормозные барабанные 19036 для осей ROR размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 - L10 93685
Ширина [мм] 178
Диаметр барабана [мм] 419
WVA номер 19036, 19037
выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26800
Вес [кг] 8,5
Запчасть накладки тормозные барабанные 19036 для осей РОР размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 L10 93685 представлена по производителю VALEO с артикулом 219036. Применяется на ROR, РОР, Меритор, Meritor. У данной детали есть аналоги с номерами: 127000, 190360010110, 190360010200, 190360010210, 1903601232, 1903603700, 1903603700. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладки тормозные барабанные 19036 для осей РОР размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 L10 93685, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные барабанные 19036 для осей ROR размеры 419x178 мм STD 96 отв 6.35x15.9 - L10 93685 VALEO с артикулом 219036 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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