WVA номер 19032, 19033 выполняет нормы ЕЭК 90R-02B01226/26800 Вес [кг] 8,5

Запчасть накладки тормозные барабанные 19032 STD 420x180 219032 Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 219032. У данной детали есть аналоги с номерами: 219032, 1903217800015608, 030500242762, 03057391200, 0309226850, 08977, 1013002. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладки тормозные барабанные 19032 STD 420x180 219032 Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.