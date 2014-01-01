|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|217924
|Наименование
|Комплект барабанных накладок 325x100; STD (52 отв.: 6x12 / 93048)
|Ширина [мм]
|100
|Диаметр барабана [мм]
|325
|WVA номер
|17924, 17925
|Вес [кг]
|2,57
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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