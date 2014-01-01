WVA номер 17924, 17925 Вес [кг] 2,57

Запчасть комплект барабанных накладок 325x100; STD (52 отв.: 6x12 93048) представлена по производителю VALEO с артикулом 217924. У данной детали есть аналоги с номерами: 217924 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 325x100; STD (52 отв.: 6x12 93048) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.