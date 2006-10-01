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Тормозной диск артикул 197285 VALEO в Алматы

197285 VALEO Тормозной диск
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 197285
Наименование Тормозной диск
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Наружный диаметр [мм] 296
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 64,2
Высота [мм] 47,2
Минимальная толщина [мм] 26
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 2
Количество отверстий 1 2
Вес [кг] 8,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 (RE3) 2006.10 - Выпускается

Если хотите купить Тормозной диск производителя VALEO с артикулом 197285 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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