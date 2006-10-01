|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|197285
|Наименование
|Тормозной диск
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|296
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Диаметр центрирования [мм]
|64,2
|Высота [мм]
|47,2
|Минимальная толщина [мм]
|26
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|2
|Количество отверстий 1
|2
|Вес [кг]
|8,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 (RE3)
2006.10 - Выпускается
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