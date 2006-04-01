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Диск тормозной вентилируемый FORD TRANSIT 197249 VALEO артикул 197249 VALEO в Алматы

197249 VALEO Диск тормозной вентилируемый FORD TRANSIT 197249 VALEO
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 197249
Наименование Диск тормозной вентилируемый FORD TRANSIT 197249 VALEO
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Наружный диаметр [мм] 280
Толщина тормозного диска (мм) 28
Диаметр центрирования [мм] 93
Высота [мм] 54,4
Минимальная толщина [мм] 25
Число отверстий в диске колеса 5
проверочное значение ECE-R90
Вес [кг] 8
Запчасть диск тормозной вентилируемый FORD TRANSIT 197249 Валео представлена по производителю VALEO с артикулом 197249. У данной детали есть аналоги с номерами: 197249 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной вентилируемый FORD TRANSIT 197249 Валео на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08

Если хотите купить Диск тормозной вентилируемый FORD TRANSIT 197249 VALEO производителя VALEO с артикулом 197249 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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