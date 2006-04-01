Наружный диаметр [мм] 280 Толщина тормозного диска (мм) 28 Диаметр центрирования [мм] 93 Высота [мм] 54,4 Минимальная толщина [мм] 25 Число отверстий в диске колеса 5 проверочное значение ECE-R90 Вес [кг] 8

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