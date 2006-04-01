|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|197249
|Наименование
|Диск тормозной вентилируемый FORD TRANSIT 197249 VALEO
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|280
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Диаметр центрирования [мм]
|93
|Высота [мм]
|54,4
|Минимальная толщина [мм]
|25
|Число отверстий в диске колеса
|5
|проверочное значение
|ECE-R90
|Вес [кг]
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
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