|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|187074
|Наименование
|Диск тормозной 430*45*155
|Сторона установки
|передний мост
|Тип тормозного диска
|вентилируемый
|Наружный диаметр [мм]
|429,5
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Диаметр центрирования [мм]
|280
|Высота [мм]
|155
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Число отверстий в диске колеса
|10
|Вес [кг]
|37,63
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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