Наружный диаметр [мм] 430 Толщина тормозного диска (мм) 45 Диаметр центрирования [мм] 208 Высота [мм] 131 Минимальная толщина [мм] 37 Число отверстий в диске колеса 10 Вес [кг] 29,5

Запчасть диск тормозной 430x45x131 Скания представлена по производителю VALEO с артикулом 187070. У данной детали есть аналоги с номерами: 187070 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 430x45x131 Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.