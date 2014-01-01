Наружный диаметр [мм] 436,5 Толщина тормозного диска (мм) 45,2 Диаметр центрирования [мм] 210 Высота [мм] 138,5 Минимальная толщина [мм] 41 Число отверстий в диске колеса 12 Вес [кг] 38,7

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