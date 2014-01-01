Наружный диаметр [мм] 432 Толщина тормозного диска (мм) 45 Диаметр центрирования [мм] 131 Высота [мм] 130 Минимальная толщина [мм] 38 Число отверстий в диске колеса 12 Количество крепежных отверстий 3 Вес [кг] 34,07

Запчасть диск тормозной 433(432)*45*130 представлена по производителю VALEO с артикулом 187052. У данной детали есть аналоги с номерами: 187052 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 433(432)*45*130 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.