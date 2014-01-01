Наружный диаметр [мм] 430 Толщина тормозного диска (мм) 45 Диаметр центрирования [мм] 211 Высота [мм] 132,5 Минимальная толщина [мм] 37 Число отверстий в диске колеса 10 Вес [кг] 35,13

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