Производитель / Поставщик VALEO № Производителя 182169 Наименование Реле генератора F10/12;FH12 60A Вес [кг] 0,13

Запчасть реле генератора F 10/12;FH12 60A представлена по производителю VALEO с артикулом 182169. У данной детали есть аналоги с номерами: 182169, BK3927, 221000, 627042, 5DR004246581, 5DR004246601, 5DR004246611. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле генератора F 10/12;FH12 60A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные реле с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.