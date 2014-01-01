Производитель / Поставщик VALEO № Производителя 181142 Наименование втягивающее реле стартера RVI Вес [кг] 2,1

Запчасть втягивающее реле стартера Рено представлена по производителю VALEO с артикулом 181142. У данной детали есть аналоги с номерами: 181142, 5000813994. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втягивающее реле стартера Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.