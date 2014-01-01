Производитель / Поставщик VALEO № Производителя 115712 Наименование Резинка щетки стеклоочистителя 60см (2шт)

Запчасть резинка щетки стеклоочистителя 60см (2шт) представлена по производителю VALEO с артикулом 115712. У данной детали есть аналоги с номерами: 115712, 115712. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия резинка щетки стеклоочистителя 60см (2шт) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VALEO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.