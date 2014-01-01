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Противотуманная фара артикул 088419 VALEO в Алматы

088419 VALEO Противотуманная фара
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 088419
Наименование Противотуманная фара
Сторона установки слева
цвет стекла фары белый
Тип ламп H11
Тип сборки Монтаж
Форма круглый
парные номера артикулов 088420
Вес [кг] 0,54

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Противотуманная фара производителя VALEO с артикулом 088419 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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