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Противотуманная фара артикул 088358 VALEO в Алматы

088358 VALEO Противотуманная фара
Производитель / Поставщик VALEO
№ Производителя 088358
Наименование Противотуманная фара
Сторона установки слева, справа
цвет стекла фары белый
Тип ламп H11
Диаметр [мм] 90
Тип сборки Монтаж
Форма круглый
Вес [кг] 0,288

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Противотуманная фара производителя VALEO с артикулом 088358 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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