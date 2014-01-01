|Производитель / Поставщик
|VALEO
|№ Производителя
|088358
|Наименование
|Противотуманная фара
|Сторона установки
|слева, справа
|цвет стекла фары
|белый
|Тип ламп
|H11
|Диаметр [мм]
|90
|Тип сборки
|Монтаж
|Форма
|круглый
|Вес [кг]
|0,288
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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