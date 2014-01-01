Длина хода 45 mm Рабочий объем 225 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M18x1,5 Количество цилиндров 1 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M16x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M16x1,5

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