|Производитель / Поставщик
|VADEN
|№ Производителя
|1500085001
|Наименование
|Компрессор IVECO Eurocargo Tector 1-цилиндровый (новый)
|Бренд
|IVECO
|Диаметр цилиндра
|80.00 mm
|Длина хода
|45 mm
|Рабочий объем
|225 cc
|Размер впускного отверстия
|M26x1,5
|Размер выпускного отверстия
|M18x1,5
|Количество цилиндров
|1
|Охлаждение
|Жидкостное
|Размер входного жидкостного отверстия
|M16x1,5
|Размер выходного жидкостного отверстия
|M16x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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