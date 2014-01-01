Длина хода 62 mm Рабочий объем 352 cc Размер впускного отверстия M26x1,5 Размер выпускного отверстия M26x1,5 Количество цилиндров 1 Размер отверстия сброса M12x1,5 Охлаждение Жидкостное Размер входного жидкостного отверстия M18x1,5 Размер выходного жидкостного отверстия M18x1,5 С функцией ЕСС Да С жидкостным охлаждением блока клапанов Да

Если вы хотите купить компрессор Ивеко Евротех Курсор/Стралис (одноцилиндровый), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю VADEN с артикулом 1500020001. У данной детали есть аналоги с номерами: 0106025, 160010090, 41211219, 4123520080, 4123520200, 504308489, 50AC023. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя VADEN.